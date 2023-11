Versuchter Totschlag: Fünf Menschen festgenommen

Fünf Jugendliche und Männer im Alter von 15 und 24 Jahren sind in Stuttgart festgenommen worden, weil sie einen 19-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt haben sollen.

Das Opfer sei alleine auf einem E-Bike unterwegs gewesen, als es von einer Gruppe angehalten wurde. Die Verdächtigen schlugen auf den 19-Jährigen ein, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag sagte. Einer von ihnen zog demnach einen scharfen Gegenstand und verletzte den 19-Jährigen schwer am Oberkörper, weswegen in dem Fall wegen versuchten Totschlags ermittelt werde.

Festgenommen wurden die Verdächtigen im Rahmen von Wohnungsdurchsuchungen am Dienstag. Vier von ihnen kamen wieder auf freien Fuß. Ein 24-Jähriger sitzt allerdings in Untersuchungshaft. Aktuell gehe man von ihm als Haupttäter aus, so der Sprecher.

Es werde wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Bei den Durchsuchungen sei elektronisches Beweismaterial gefunden worden, das noch ausgewertet werde. Die Tat soll sich bereits am 19. September in Stuttgart ereignet haben.

(dpa)