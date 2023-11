3,8 Millionen Menschen pendeln im Südwesten zur Arbeit

Die Zahl der Pendler in Baden-Württemberg nimmt zu.

Im vergangenen Jahr fuhren 3,81 Millionen Menschen über die Grenzen ihres Wohnortes hinweg zur Arbeit, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Das war ein Zuwachs von 1,5 Prozent. Rund 2,26 Millionen Personen arbeiteten in der Gemeinde, in der sie auch wohnten.

Drei der 20 einpendelstärksten deutschen Städte lagen im vergangenen Jahr im Südwesten, und zwar Stuttgart (312.000 Einpendler), Mannheim (137.300) und Karlsruhe (130.400). Außerdem zogen die Hochschulstädte Ulm (80.800), Heidelberg (77.100) und Heilbronn (59.100) viele Beschäftigte aus anderen Gemeinden an.

(dpa)