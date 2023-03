Reallöhne im Südwesten wegen Inflation zurückgegangen

Die Reallöhne der Arbeitnehmer in Baden-Württemberg sind 2022 gesunken.

Der Rückgang betrug 4,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Die Verbraucherpreise legten deutlich mehr zu als die Nominallöhne, also die Bruttoverdienste inklusive der Sonderzahlungen. Die Menschen hatten damit weniger Kaufkraft. Im vergangenen Jahr waren allem die Preise für Energie und Lebensmittel stark gestiegen. Bundesweit waren die Reallöhne im vergangenen Jahr um 3,1 Prozent zurückgegangen. Das war zum dritten Mal in Folge.

