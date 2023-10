Verfügbares Einkommen 2021 gestiegen

Die Einwohner von Baden-Baden haben im Durchschnitt das landesweit höchste verfügbare Pro-Kopf-Einkommen.

Es lag im Jahr 2021 bei 31 761 Euro, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte. Es folgten Heilbronn mit 29 560 Euro und der Bodenseekreis mit 27 911 Euro. Die niedrigsten verfügbaren Einkommen gab es demnach in Mannheim mit 22 997 Euro, in Freiburg mit 23.014 Euro und in Pforzheim mit 23.814 Euro.

Das verfügbare Einkommen pro Kopf zeigt an, wie viel Geld den Menschen durchschnittlich für Konsum und Sparen zur Verfügung steht.

Im Jahr 2021 gab es in Baden-Württemberg nach Angaben der Statistiker einen deutlichen Anstieg des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte. Es erhöhte sich das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen um 531 Euro auf 26.039 Euro. Dies entspricht einem nominalen Zuwachs, also einschließlich der Preiserhöhungen von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in dem das Einkommensniveau stagnierte. Die reale Entwicklung des verfügbaren Einkommens habe aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise im Jahresdurchschnitt 2021 um 3,1 Prozent dagegen einen leicht rückläufigen Trend aufgewiesen.

(dpa)