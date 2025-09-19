Bis zu zehn Verletzte bei Unfall auf Autobahn 81

Nach einem Unfall mit bis zu zehn Verletzten ist die Autobahn 81 bei Sindelfingen (Landkreis Böblingen) in Fahrtrichtung Stuttgart weiter gesperrt. Die Polizei spricht von etwa acht bis zehn Verletzten - zwei davon schwer. Insgesamt waren vier Fahrzeuge - darunter ein Motorrad - in den Unfall verwickelt. Zunächst war auch die A81 von Stuttgart in Fahrtrichtung Singen gesperrt.

Weitere Details zum Unfallhergang gibt es derzeit nicht. Mehrere Rettungswagen und ein Hubschrauber waren vor Ort. Der Autoclub ADAC rechnet durch den Stau derzeit mit einem Zeitverlust von über einer Stunde auf der A81.