Staus ohne Ende: Urlauber aus neun Bundesländern unterwegs

Ferienstart in NRW, Urlaubszeit in vielen Bundesländern und volle Straßen im Süden: Wer am Wochenende mit dem Auto durch Baden-Württemberg fahren will, sollte vor allem auf den Autobahnen mehr Zeit einplanen – oder direkt auf ruhigere Reisetage ausweichen. Besonders rund um die gesperrte Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim auf der A6 droht laut Innenministerium Staualarm.

Neben der A6 wird es laut ADAC Württemberg voraussichtlich auf den Strecken in Richtung Süden voll. Dazu gehören die Autobahnen 5, 7, 81 und 8 mit dem Langzeit-Nadelöhr an der Baustelle bei Pforzheim.

Transitland Baden-Württemberg

«Denn Baden-Württemberg ist als Transitland und Urlaubsregion zunehmend durch den Reiseverkehr in der Ferienzeit betroffen», sagte Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg. Viele Reisende passierten die baden-württembergischen Autobahnen auf der Fahrt in die klassischen Urlaubsländer im Süden und auch wieder auf dem Weg zurück nach Hause.

Der Sonntag sollte nach Einschätzung des ADAC hingegen deutlich ruhiger verlaufen. Zeitlich flexible Reisende seien außerdem in der kommenden Woche zwischen Montag und Donnerstag wesentlich entspannter unterwegs.

Umleitungen auf der A6

Der ADAC empfiehlt auf der A6, nicht auf die Navis zu hören, sondern den Schildern zu folgen. Laut der Autobahn GmbH des Bundes gibt es mehrere Umleitungen für die Sperrung. Ab dem Autobahnkreuz Walldorf werden etwa die Autofahrer aus Richtung Heilbronn und aus Karlsruhe auf die A5 umgeleitet. Die Strecke führt bis zum Autobahnkreuz Heidelberg, wo auf die A656 nach Mannheim gewechselt werden kann. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Saarbrücken, die auf der A6 unterwegs sind, werden bereits am Autobahnkreuz Frankenthal auf die Möglichkeit der weiträumigen Umfahrung über die A61 hingewiesen.

Reiseverkehr aus anderen Bundesländern sorgt voraussichtlich auf Staus auf Baden-Württembergs Autobahnen. Foto: Marijan Murat/dpa