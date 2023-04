Urteil erwartet im Prozess um versuchte Anstiftung zum Mord

Im Prozess gegen eine Ex-Schönheitschirurgin und ihren Ehemann wegen gemeinschaftlich versuchter Anstiftung zum Mord wird am Dienstag (8.00 Uhr) das Urteil erwartet.

Am Freitag hatte das Landgericht Hamburg wegen eines Befangenheitsantrags nicht wie geplant das Urteil verkünden können. Die 49 Jahre alte Ärztin und der 51 Jahre alte Unternehmer, die zuletzt in Stuttgart lebten, sollen laut Anklage versucht haben, über das Darknet einen Auftragsmörder zu akquirieren, der den in Hamburg lebenden, früheren Lebenspartner der Frau töten sollte. Mit ihm befand sich die Angeklagte den Angaben zufolge in einem Sorgerechtsstreit um die gemeinsame Tochter.

(dpa)