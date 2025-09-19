Mann verdreht mehrfach Verkehrsschild - Polizei greift ein

Ein Mann hat mehrfach ein Verkehrsschild in Kißlegg (Landkreis Ravensburg) verdreht. Das Schild soll wegen einer Baustelle die vorgeschriebene Fahrrichtung anzeigen, wie die Polizei mitteilte. Durch das Drehen ist für die Fahrer nicht mehr klar, in welche Richtung weitergefahren werden darf.

Das erste Mal wurde der 38 Jahre alte Verdächtige am Montag beim Drehen des Schildes erwischt. Doch auch nachdem die Beamten das Schild wieder richtig positioniert hatten, kam es zu Vorfällen.

Am Mittwoch bemerkte eine Zeugin, dass der Pfeil erneut in die falsche Richtung zeigte. Die Beamten positionierten das Schild abermals korrekt, doch kurz danach wurde es wieder verdreht. Nach einem weiteren Hin und Her trafen die Beamten den 38-Jährigen am Tatort an. Er erhielt einen Platzverweis und gegen ihn wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.