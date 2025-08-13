Icon Menü
Streit in WG: Junge Frau soll Mitbewohnerin mit Nagelschere verletzt haben

Streit in WG

Junge Frau soll Mitbewohnerin mit Nagelschere verletzt haben

Einen ganzen Tag lang lodert ein Streit in einer Wohngemeinschaft in Tübingen. Zunächst können Polizisten die Situation entspannen. Doch am späten Abend müssen sie erneut ausrücken.
Von dpa
    •
    •
    •
    Die mutmaßliche Angreiferin erwartet laut Polizei eine Anzeige. (Symbolbild)
    Die mutmaßliche Angreiferin erwartet laut Polizei eine Anzeige. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

    Bei einem Streit soll eine 23-Jährige ihre gleichaltrige Mitbewohnerin in Tübingen mit einer Nagelschere angegriffen und verletzt haben. Einsatzkräfte wurden zum ersten Mal am Dienstagnachmittag in die Wohngemeinschaft gerufen, weil es Handgreiflichkeiten zwischen den beiden jungen Frauen gab. Sie schlichteten den Streit, wie die Polizei mitteilte. Doch kurz vor Mitternacht flammte die Auseinandersetzung wieder auf. Diesmal soll die junge Frau zur Nagelschere gegriffen haben.

    Die Beamten stellten die Nagelschere sicher. Die laut Polizei eher Leichtverletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Von der Polizei erhielt die 23 Jahre alte mutmaßliche Angreiferin einen Wohnungsverweis. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

