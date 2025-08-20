Icon Menü
Stromausfall: Tier verursacht Stromausfall im Allgäu

Stromausfall

Tier verursacht Stromausfall im Allgäu

Wer auf Strom angewiesen war, den hat's wohl genervt. Nach gut einer Stunde war der Spuk vorbei.
Von dpa
    Kein Strom am frühen Morgen für Bewohner dreier Orte. (Symbolbild)
    Kein Strom am frühen Morgen für Bewohner dreier Orte. (Symbolbild) Foto: Roberto Pfeil/dpa

    Tausende Menschen haben in den Urlaubsorten Argenbühl sowie Isny und Leutkirch im Allgäu für rund eine Stunde ohne Strom auskommen müssen. Als Grund gab der Energieversorger Netze BW einen Kurzschluss verursacht durch ein Tier an. Laut dem Netzbetreiber ist die Störung inzwischen behoben. Der Stromausfall begann um 8.15 Uhr und war um 9.36 beendet, wie eine Sprecherin mitteilte.

