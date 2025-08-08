Icon Menü
Stromausfall im Kraichgau – etwa 23.000 Menschen betroffen

Stromausfall im Kraichgau – etwa 23.000 Menschen betroffen

Im Kraichgau fiel am Abend in mehreren Orten der Strom aus. Nach etwa zwei Stunden war die Versorgung fast überall wiederhergestellt.
Von dpa
    Im Kraichgau waren am Abend etwa 23.000 Menschen von einem Stromausfall betroffen. (Symbolfoto)
    Im Kraichgau waren am Abend etwa 23.000 Menschen von einem Stromausfall betroffen. (Symbolfoto) Foto: Philip Dulian/dpa

    Am Donnerstagabend ist es in mehreren Orten im Kraichgau zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Nach Angaben der Polizei waren etwa 23.000 Menschen betroffen - und zwar in Eschelbronn, Meckesheim, Lobenfeld, Lobbach, Bammental, Zuzenhausen, Neidenstein und Epfenbach. Nach etwa zwei Stunden konnte der Netzbetreiber die Stromversorgung nahezu vollständig wiederherstellen. Momentan wird ein technischer Defekt als Ursache vermutet.

