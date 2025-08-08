Stromausfall im Kraichgau – etwa 23.000 Menschen betroffen

Am Donnerstagabend ist es in mehreren Orten im Kraichgau zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Nach Angaben der Polizei waren etwa 23.000 Menschen betroffen - und zwar in Eschelbronn, Meckesheim, Lobenfeld, Lobbach, Bammental, Zuzenhausen, Neidenstein und Epfenbach. Nach etwa zwei Stunden konnte der Netzbetreiber die Stromversorgung nahezu vollständig wiederherstellen. Momentan wird ein technischer Defekt als Ursache vermutet.

