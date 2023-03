Wetter-Warnung: Wanderer sollen zu Hause bleiben

Der Deutsche Wetterdienst hat vor Wanderungen in Baden-Württemberg gewarnt.

Am Freitag sollte es in Lagen über 1000 Meter zu orkanartigen Böen kommen. Auch Sturmböen südlich von Stuttgart machten Naturfreunden einen Strich durch die Rechnung, erklärte eine Sprecherin. Dazu komme landesweit Regen. Der Pforzheimer Hauptfriedhof wurde am Freitag "aufgrund aktueller Sturmwarnung geschlossen", wie es in einer Mitteilung hieß.

Auch in der Nacht auf Samstag werde es heftig stürmen. Im Nordosten falle in mittleren Lagen ab 400 Meter zudem Schnee. Der Samstag beginne dann recht mild. Mancherorts tauche sogar die Sonne auf, ehe sie wieder hinter einer grauen Wolkendecke gen Sonntag verschwinde.

Der Sonntag bleibe zunächst trocken - trotz starker Bewölkung. Mit kalten Temperaturen könne auch der Wind wiederkommen. Der Schlechtwettertrend setzt sich laut Prognose in der nächsten Woche fort. So falle der Montag ins Wasser, hieß es.

(dpa)