14-Jähriger nach Angriff mit Teleskopstock verhaftet

Nach der Attacke mit einem Teleskopstock gegen einen Jugendlichen in einer S-Bahn ist ein 14-Jähriger verhaftet worden.

Der junge Deutsche aus dem Rems-Murr-Kreis soll Mitte Oktober einen 17-Jährigen zunächst mit dem Messer bedroht und ihm dann ins Gesicht geschlagen haben. Er wurde nach Polizeiangaben am Donnerstagmorgen in der Wohnung einer Bekannten angetroffen und festgenommen. Der 17-Jährige hatte durch den Schlag in sein Gesicht eine Platzwunde erlitten.

(dpa)