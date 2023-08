19-Jähriger stirbt nach Unfall mit E-Skateboard

Ein 19-Jähriger ist nach einem Sturz mit einem Elektro-Skateboard in einem Stuttgarter Krankenhaus gestorben.

Der Jugendliche soll ersten Erkenntnissen zufolge am Freitag von seinem Skateboard gestürzt sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er am Montag seinen Verletzungen erlag. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecher. Aktuell werde aber von einem Alleinunfall ausgegangen.

(dpa)