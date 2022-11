An großen Weihnachtsbäumen soll Strom gespart werden

Glühwein wird bereits in den Buden ausgeschenkt, auf der einstigen Eisbahn drehen Besucher jetzt in Rollschuhen ihre Runden - und seit Freitag ergänzt auch ein Weihnachtsbaum das vorfestliche Ensemble auf dem Stuttgarter Schlossplatz.

Ein weiteres Exemplar ziert in den kommenden Wochen den Marktplatz vor dem Rathaus. Der diesjährige Weihnachtsmarkt beginnt am 23. November 2022. "Es bleibt also noch genügend Zeit, die Bäume festlich zu schmücken", sagte Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, am Freitag. "Wir sind sehr froh darüber, dass der Stuttgarter Weihnachtsmarkt dieses Jahr wieder wie gewohnt stattfinden kann."

Der rund 75 Jahre alte Baum auf dem Schlossplatz misst etwa 22 Meter. Die Weißtanne wurde bereits vor einigen Tagen im Welzheimer Wald gefällt und für den Transport vorbereitet. Die Weißtanne auf dem Marktplatz stammt aus derselben Region und misst knapp 20 Meter.

Die Energiekrise stoppt auch nicht bei der Weihnachtsbeleuchtung: Die Stadt habe entschieden, auf die Hälfte der bisherigen Lämpchen an den Bäumen zu verzichten, wie es hieß. Es bleiben allerdings nach wie vor rund 3500 Meter Lichterketten mit etwa 22.500 LED-Lämpchen allein am Weihnachtsbaum auf dem Schlossplatz. Auf dem Marktplatz werden eine etwa 1500 Meter lange Lichterkette sowie rund 300 rote und grüne Weihnachtskugeln benutzt.

