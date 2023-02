Stuttgart

Bahn rechnet wegen Flughafen-Streiks mit höherer Auslastung

Wegen des Warnstreiks an mehreren Flughäfen könnte es in den Zügen der Deutsche Bahn im Südwesten am Freitag enger werden.

"Wir rechnen im Laufe das Tages mit einer hohen Auslastung", sagte eine Bahnsprecherin am Donnerstag in Stuttgart. Der Freitag sei ohnehin ein nachfragestarker Reisetag bei der Bahn, mit dem Ferienauftakt gelte das umso mehr. Zusätzliche Züge seien jedoch nicht geplant, sagte die Sprecherin. Es gebe mindestens stündliche ICE-Verbindungen zwischen den großen Städten. Die Bahn rechne damit, dass der normale Takt ausreiche. Reisende sollten in der Auslastungsanzeige nach weniger stark nachgefragten Zügen schauen. Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi bleiben am Freitag deutschlandweit Tausende Flieger am Boden. Nach Einschätzung des Flughafenverbands ADV sind knapp 300.000 Menschen betroffen. In Stuttgart sind 163 Flüge und rund 20.000 Passagiere betroffen. Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden erwartet hingegen keine Auswirkungen. (dpa)

