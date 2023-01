Betrunkener fährt mit Axt in S-Bahn: Polizeieinsatz

Ein betrunkener Mann ist mit einer Axt in der S-Bahn gefahren und hat einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Der 51-Jährige wurde am Mittwoch durch herbeieilende Streifen in Stuttgart kontrolliert. Er hatte 1,8 Promille intus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Laut eigener Aussage führte der Mann die Axt lediglich zur Gartenarbeit mit. Ohne das sichergestellte Gerät durfte er seine Reise fortsetzen.

(dpa)