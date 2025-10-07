Bratsche in Bahn verschwunden – Polizei vermutet Diebstahl

Eine in einem Zug vergessene wertvolle Bratsche ist seit dem 25. September verschwunden, die Bundespolizei geht von einem Diebstahl aus. Das Instrument aus dem 18. Jahrhundert wurde in einer S-Bahn der Linie S6 in Richtung Zuffenhausen zurückgelassen.

Ein 63 Jahre alter Reisender hatte seinen Bratschenkoffer demnach in der Gepäckablage abgestellt. Neben dem Instrument befanden sich vier hochwertige Bögen in dem Koffer. Nachdem die S-Bahn beim Halt in Zuffenhausen nicht weiter fuhr, verließ der 63-Jährige die Bahn. Dabei vergaß er den Koffer in der Ablage.

Das vergessene Gepäck sei in keinem Fundbüro abgegeben worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Deswegen werde wegen Diebstahls ermittelt. Der Wert der vermissten Gegenstände liegt demnach im niedrigen fünfstelligen Bereich.