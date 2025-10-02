Icon Menü
Stuttgart: Drei Diebe stehlen Regenrohr in Stuttgart

Stuttgart

Drei Diebe stehlen Regenrohr in Stuttgart

Mitten in der Nacht reißen Unbekannte Teile eines Regenrohrs ab. Es ist nicht der erste Diebstahl dieser Art in Stuttgart-Mitte.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Regenrohr-Diebstahl beschäftigt die Polizei. (Symbolbild)
    Ein Regenrohr-Diebstahl beschäftigt die Polizei. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Drei Unbekannte haben in Stuttgart Teile eines Regenrohres gestohlen. Ein Anwohner war in der Nacht auf Mittwoch aufgewacht, als die Täter versuchten, das sogenannte Fallrohr aus der Verankerung zu reißen, wie die Polizei mitteilte. Als die Diebe den Mann bemerkten, flüchteten sie mit Teilen des Regenrohres.

    Die Verdächtigen wurden auf ein Alter zwischen 25 und 30 Jahren geschätzt. Zwei seien schlank, die dritte Person untersetzt. Nach Polizeiangaben kam es bereits in den vergangenen Tagen zu ähnlichen Diebstählen von Regenrinnen in derselben Straße.

