Frau bei mutmaßlichem Autorennen schwer verletzt

Bei einem mutmaßlichen Autorennen in Stuttgart ist eine Frau schwer verletzt worden.

Der 29 Jahre alte Fahrer des Wagens und ein 26-jähriger Taxifahrer waren zuvor zu schnell unterwegs - die Autos stießen vor einem Tunnel zusammen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Der Wagen des 29-Jährigen prallte daraufhin gegen eine Straßenlaterne. Dabei sei die 26-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Das Taxi wurde demnach über einen Fußgängerweg hinweg gegen einen Baum und einen Verteilerkasten geschleudert. Am Mittwochabend fielen daraufhin in der Umgebung Internet und Telefon zeitweilig aus.

Der Schaden belief sich nach vorläufigen Schätzungen auf etwa 100.000 Euro. Der Tunnel war bis Mitternacht gesperrt. Die Beamten beschlagnahmten die Fahrzeuge sowie die Führerscheine der beiden Fahrer, die den Angaben nach unverletzt blieben. Der Polizeisprecher sagte, man ermittele, ob es sich bei dem Vorfall um ein illegales Autorennen gehandelt haben könnte.

