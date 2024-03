Frau bietet Mann sexuelle Handlungen an und raubt ihn aus

Eine Frau soll einem Senior an dessen Haustür in Stuttgart sexuelle Handlungen angeboten und ihn schließlich ausgeraubt haben.

Nachdem der 75-Jährige das Angebot abgelehnt hatte, soll die Frau ihn umklammert und in seine Wohnung gedrängt haben, wo er stürzte und das Bewusstsein verlor, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die 27-Jährige soll dem Mann einen Notrufknopf am Handgelenk entfernt haben. Danach habe sie die Wohnung durchsucht und ein Handy und Bargeld im Wert von schätzungsweise bis zu 300 Euro erbeutet.

Die Frau wurde laut Polizei am Donnerstag in ihrer Wohnung festgenommen. Sie sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ob sich die Frau und der Senior kannten, war zunächst unklar. Der Mann musste nach dem Vorfall am Dienstagabend vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Nachbarn hatten seine Hilferufe erst am Mittwochmorgen gehört. Erst dann wurde die Polizei verständigt.

