vor 37 Min.

Fünf Festnahmen bei propalästinensischer Demonstration

Bei einer Demonstration unter dem Motto "Gegen den Krieg in Gaza" in der Stuttgarter Innenstadt sind am Freitag fünf Menschen festgenommen worden.

Es seien eine Vielzahl an Verstößen feststellt und insgesamt 14 Strafverfahren eingeleitet worden, teilte die Polizei am Abend mit. Demnach gehörten die rund 80 Teilnehmer der propalästinensischen Kundgebung mehrheitlich dem linken Spektrum an. Bereits bei der Auftaktkundgebung um 18.00 Uhr sei es zu mehreren Verstößen gegen die Versammlungsauflagen gekommen. Zudem wurden Polizisten den Angaben zufolge "angegangen, beleidigt, von Ordnern bedrängt und daran gehindert, an den Versammlungsleiter heranzutreten". Nachdem die Polizei mehrfach über Lautsprecher angedroht habe, die Versammlung aufzulösen, habe der Versammlungsleiter die Demonstration gegen 19.50 Uhr beendet. Es seien Banner mit "mit strafbarem Inhalt sowie ein Plakat mit verunglimpfendem Inhalt gegen deutsche Politiker" beschlagnahmt worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Versammlungsleitung müsse nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Die Ermittlungen und die Auswertung von Videoaufnahmen waren am Abend noch nicht abgeschlossen. Pressemitteilung (dpa)

