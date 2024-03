Jugendliche schießen mutmaßlich mit Softair-Waffe auf Mann

Jugendliche sollen einen Mann in einer Stuttgarter S-Bahn mit einer Softair-Waffe beschossen und leicht verletzt haben.

Polizeiangaben von Dienstag zufolge zeigte der 52-Jährige den Vorfall von Montag selbst an. Demnach nahm der Mann nach dem Einsteigen am Hauptbahnhof wahr, wie eine Gruppe Jugendlicher zwischen 12 und 16 Jahren im Abteil der ersten Klasse mit einer Frau diskutierte. Nachdem sich die Frau entfernt hatte, sollen die Jugendlichen mit einer Softair-Waffe auf den Mann geschossen und seine Beine und das Gesicht getroffen haben. Am Feuerbacher Bahnhof sollen die Jugendlichen ausgestiegen sein.

(dpa)