Mann bei Streit schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung im Stuttgarter Osten hat ein Mann schwere Stichverletzungen erlitten.

Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, brachten Rettungskräfte das Opfer am Sonntagabend in ein Krankenhaus. Es besteht den Angaben nach keine Lebensgefahr. Ersten Erkenntnissen zufolge waren an der Tat drei weitere Menschen beteiligt. Die Hintergründe waren noch unklar.

(dpa)