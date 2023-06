Mann wird von Stadtbahn gestreift und schwer verletzt

Ein Fußgänger ist in Stuttgart von einer Stadtbahn gestreift und dadurch schwer verletzt worden.

Der 68-Jährige wollte am Mittwochnachmittag die Gleise überqueren, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte hätten den Mann versorgt und ihn in ein Krankenhaus gebracht.

In der Bahn seien durch die Gefahrenbremsung des Lokführers vier Frauen und eine Jugendliche gestürzt. Diese hätten sich dadurch leicht verletzt. Drei dieser Fahrgäste wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Ein Schaden an der Stadtbahn ist laut Polizei nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden.

(dpa)