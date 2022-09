Messerattacke auf offener Straße: Haftbefehl erlassen

Nach der Attacke eines 50-jährigen Mannes in Stuttgart-Zuffenhausen auf seine Ehefrau ist jetzt ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden.

Am Mittwochabend hatte der Mann seine Frau mit einem Messer auf offener Straße angegriffen und dabei verletzt. Laut den Polizeiangaben sei der Verdächtige zuvor im Auto neben seiner 42 Jahre alten Frau hergefahren, sie war zu Fuß unterwegs - dabei kam es zum Streit. Der Mann stieg aus und griff seine Frau an. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)