Stuttgart-Ost: Fahrzeug kollidiert mit Stuttgarter Stadtbahn

Stuttgart-Ost

Fahrzeug kollidiert mit Stuttgarter Stadtbahn

Zuerst stößt ein Fahrzeug mit der Stadtbahn zusammen, dann wird es gegen eine Ampel geschoben. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar.
Von dpa
    •
    •
    •
    Die Polizei ist vor Ort im Einsatz. (Symbolbild)
    Die Polizei ist vor Ort im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Im Stuttgarter Osten sind eine Stadtbahn und ein Fahrzeug zusammengestoßen. Das Fahrzeug, vermutlich ein Auto, wurde danach gegen eine Ampel geschoben, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei vermutete, dass der Fahrer des Fahrzeugs verletzt wurde. Über Verletzte in der Stadtbahn war nichts bekannt.

    Laut Sprecher überprüfte die Feuerwehr die Fahrgäste in der Stadtbahn und fragte nach Verletzten. Wie viele von ihnen am letzten Wasen-Tag in der Stadtbahn saßen, war nicht bekannt. Der Bereich um die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Die Neckarstraße sei vorerst dicht.

