Polizei geht nach Fund von toter Frau von Verbrechen aus

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Wohnung in Stuttgart ermittelt die Polizei wegen eines mutmaßlichen Verbrechens.

"Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. Weitere Einzelheiten zu einem oder einer Verdächtigen und zu einem möglichen Motiv nannte sie nicht. Die Polizei will sich im Laufe des Tages erneut zu dem noch ungeklärten Fall äußern. Die tote Frau war am Mittwochnachmittag in einer Wohnung im Norden der Stadt entdeckt worden.

(dpa)