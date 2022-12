Stuttgart

Polizei stoppt betrunkenen S-Bahn-Fahrer nach Chaostrip

An manchen Stationen ließ er die Türen geschlossen, an anderen fuhr er gleich ganz vorbei: In Stuttgart hat die Bundespolizei einen S-Bahn-Fahrer aus dem Verkehr ziehen müssen. Zuvor hatte er per Durchsage erklärt, was er von seinem Job und Arbeitgeber hält.

Mit satten 2,8 Promille im Blut ist ein sturzbetrunkener S-Bahn-Fahrer in Stuttgart von der Bundespolizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der 43-Jährige hatte zuvor an mehreren planmäßigen Stationen nicht gehalten, wie ein Polizeisprecher sagte. Teilweise soll er die Türen auch gar nicht oder erst mit Verspätung geöffnet haben. Die Durchsagen habe der Mann genutzt, um über seinen Job und Arbeitgeber zu lästern, sagte der Sprecher. Als die S-Bahn an der Station Rutesheim ohne Halt vorbeirauschte, verständigte eine dort wartende Frau die Polizei. Sie hatte ihre Tochter an dem Bahnhof abholen wollen. Nachdem der Mann eine ungeplante Schleife fuhr, konnten ihn Beamte der Bundespolizei festnehmen. Ein freiwilliger Alkoholtest bestätigte den Verdacht, dass er nicht mehr ganz nüchtern war. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ermittelt. Polizei-Mitteilung (dpa)

