Rund 150 Paar Schuhe bei Einbruch in Geschäft gestohlen

Geld und 150 Paar Schuhe haben Einbrecher aus einem Geschäft in Stuttgart gestohlen, bevor sie sich auf buchstäblich leisen Sohlen auf und davon machten.

Nach Polizeiangaben hebelten der oder die Täter am Wochenende die Eingangstür und die Türe des Notausgangs des Ladens in der Innenstadt auf, bei einem weiteren Geschäft in der Nähe war ein Einbruch im selben Zeitraum erfolglos. "Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

(dpa)