S-Bahn überrollt Beine eines Mannes: Lebensgefahr

Ein Mann ist in Stuttgart von einer S-Bahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatte der 36-Jährige versucht, in eine bereits abfahrende S-Bahn einzusteigen. Laut Zeugen stürzte der Mann in den Bereich zwischen dem Zug und der Bahnsteigkante und die Bahn überrollte die Beine des Mannes.

Der Rettungsdienst brachte den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei war der Mann augenscheinlich betrunken.

(dpa)