Seniorin landet mit Auto im Gebüsch und verletzt sich leicht

Eine Seniorin ist mit ihrem Auto in Stuttgart einen Abhang hinabgefahren und leicht verletzt worden.

Das Auto der 84-Jährigen sei nach mehreren Metern in einem Gebüsch steckengeblieben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Angaben nach hatte die Frau am Dienstag wohl beim Einparken auf einem erhöhten Parkplatz einen Fahrfehler gemacht und war nach vorne den Abhang hinuntergefahren. Auch ihr 87-jähriger Beifahrer verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

(dpa)