Sexuelle Belästigung im Freibad: Vier Menschen festgenommen

Weil sie Mädchen und junge Frauen in einem Stuttgarter Freibad sexuell belästigt haben sollen, hat die Polizei drei Männer und einen Jugendlichen festgenommen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, kam es am Sonntag und am Montag zu drei voneinander unabhängigen Vorfällen, bei denen insgesamt sieben Mädchen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren Opfer sexueller Übergriffe wurden. Ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger befinde sich seit Montag in Untersuchungshaft.

Den Angaben nach schwamm eine Gruppe junger Männer im Familienbecken des Freibads wiederholt an zwei jungen Frauen vorbei. Aus der Gruppe sollen ein 13-Jähriger und ein bislang unbekannter Täter die beiden 18-Jährigen schließlich am Gesäß berührt haben. Die Polizei nahm den 13-Jährigen vorläufig fest und übergab ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen an seine Mutter, wie es hieß.

Wenig später sollen sich im Schwimmbecken ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger einem 12 Jahre alten Mädchen genähert haben. Laut einer Sprecherin soll der 23-Jährige das Mädchen im Intimbereich angefasst haben. Polizeibeamte nahmen beide Tatverdächtigen fest. Ein Haftrichter habe am Montag Haftbefehl gegen den 23-Jährigen erlassen.

Am Montagnachmittag kam es laut Polizei und Staatsanwaltschaft im Familienbecken zu einem weiteren Übergriff. Dabei sollen vier Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren vier 12, 13, 14 und 15 Jahre alte Mädchen "unsittlich berührt" haben, wie es hieß. Die Polizei habe einen 29-Jährigen festgenommen und ihn später wieder auf freien Fuß gesetzt.

(dpa)