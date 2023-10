Sportwagen kracht gegen Tunnelwand: Gut 100.000 Euro Schaden

Ein teurer Sportwagen ist in Stuttgart mit wahrscheinlich überhöhtem Tempo gegen eine Tunnelwand geprallt und schwer beschädigt worden.

Bei dem Unfall in der Nacht zum Sonntag wurden die drei Insassen leicht verletzt. Nach Polizeiangaben streifte der Wagen am Tunnel entlang, riss eine Ampel mit und schleifte sie rund 90 Meter mit sich. Allein am Auto entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von 100 000 Euro.

(dpa)