«Cool»: Wagner sieht Woltemade-Wechsel positiv

Sandro Wagner kann dem bevorstehenden Wechsel von Fußball-Nationalstürmer Nick Woltemade nach England auch viel Positives abgewinnen. Es sei doch «cool» und ein «Anreiz» für die Clubs, junge deutsche Spieler auszubilden, sagte der Trainer des FC Augsburg.

Woltemade ist auf dem Sprung zu Newcastle United und soll dem VfB Stuttgart eine Ablöse von bis zu 90 Millionen Euro einbringen. Das sollte «ein Beispiel geben, dass es sich lohnt, auf deutsche Spieler zu setzen, ihnen Einsätze zu geben», sagte Wagner. «Dann kann man sie irgendwann teuer verkaufen.»

«Keine Angst um unsere Bundesliga»

Er habe «überhaupt keine Angst um unsere Bundesliga», so der Augsburger Coach weiter. Man müsse eben schauen, was der Nutzen für die Liga sei. «Erst mal ist der Nutzen, dass viel Kohle reinkommt. Und dann kann man sie wieder sinnvoll weiterverwenden. Das ist erst mal etwas Schönes.»

Woltemade sei ein «guter Junge» und «toll ausgebildet» worden, meinte Wagner. Der 23 Jahre alte Angreifer war vor einem Jahr ablösefrei von Werder Bremen nach Stuttgart gewechselt. Auch der FC Bayern München hatte sich diesen Sommer lange um Woltemade bemüht, war aber beim VfB abgeblitzt.

Auch Nationalmannschafts-Star Florian Wirtz von Bayer Leverkusen und der Franzose Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt haben die Bundesliga in dieser Transferperiode verlassen und sind zum FC Liverpool nach England gegangen.