Trio bricht in Haus ein und überfällt schlafende Senioren

Drei Unbekannte sind in ein Stuttgarter Haus eingebrochen und haben ein schlafendes Ehepaar überfallen.

Polizeiangaben zufolge stahlen die Männer mehrere Tausend Euro. Die Täter sollen am Montagabend die Haustür aufgehebelt, die schlafenden Senioren geweckt, bedroht und den Tresorschlüssel gefordert haben. Während ein Täter bei der Frau blieb, gingen die anderen mit dem gefesselten Mann in den Keller und stahlen das Bargeld aus dem Tresor. Die Täter flüchteten, nachdem das Ehepaar sich in einen Raum hatte einschließen können. Wie das gelang, konnte ein Polizeisprecher am Dienstag nicht angeben. Die Polizei fahndete samt Hubschrauber nach dem Trio, allerdings ohne Erfolg.

(dpa)