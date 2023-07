Unbekannte randalieren in Kindertagesstätte

Unbekannte haben eine Kindertagesstätte in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) verwüstet.

Der Pressesprecher der Stadt teilte am Montag mit, dass am Wochenende Einbrecher den Inhalt der Feuerlöscher in den Räumen entleert, Toiletten zerbrochen und Fenster eingeschlagen hätten. Vorerst bleibe die Kindertagesstätte geschlossen.

(dpa)