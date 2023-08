Unternehmer für Fördermittel an industriestarke Regionen

Unternehmer aus dem Südwesten haben den geplanten Bau eines Halbleiterwerks des taiwanischen Herstellers TSMC in Dresden begrüßt - und gleichzeitig Fördermittel für Baden-Württemberg gefordert.

Es sei ein positives Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland, dass sich mit TSMC ein solch wichtiges Unternehmen hier ansiedele, sagte Tim Wenniges, Geschäftsführer für europäische und internationale Sozialpolitik bei den Unternehmern Baden-Württemberg (UBW), am Mittwoch.

Mit Blick auf Baden-Württemberg sei es aber auch wichtig, dass sich innerhalb der Europäischen Union Fördermittel für Transformationsregionen nicht nur auf strukturschwache Regionen konzentrierten. Diese müssten "auch in Regionen wie Baden-Württemberg fließen, die eine starke industrielle Basis haben", sagte Wenniges. Der Südwesten sei mit seinem großen Netzwerk von Herstellern und Zulieferern in der Automobilindustrie in besonderem Maße von der Transformation betroffen.

TSMC hatte am Dienstag angekündigt, bis zum Jahr 2027 ein Halbleiterwerk in Dresden zu errichten. Der Konzern erwartet demnach, dass die Investitionssumme zehn Milliarden Euro übersteigen wird. Die Hälfte dieser Summe wird voraussichtlich als Förderung vom deutschen Staat aufgebracht.

(dpa)