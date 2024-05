Zoll entdeckt verbotenen Stockdegen in Gepäck von Reisendem

Der Zoll hat am Stuttgarter Flughafen einen sogenannten Stockdegen mit einer versteckten Klinge im Gepäck eines Reisenden gefunden.

Der Mann sei am Donnerstag aus dem Irak nach Deutschland geflogen und habe den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren nutzen wollen, wie das Hauptzollamt Stuttgart am Montag mitteilte. Zollbeamte entdeckten zunächst den Schaft und dann das Griffstück mit der Klinge im Gepäck des Mannes.

"Ein Stockdegen ist eine verborgene Stichwaffe, bei der am Griffstück eines Spazierstocks eine Klinge befestigt ist und diese im Spazierstock verschwindet", heißt es in der Pressemitteilung. Die Waffe sei in Deutschland verboten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Warum er den Stockdegen einführen wollte, war nach Angaben eines Sprechers des Zolls zunächst nicht bekannt.

(dpa)