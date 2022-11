Zugreisender greift Bundespolizisten an

Ein ICE-Reisender hat am Stuttgarter Hauptbahnhof einen Bundespolizisten angegriffen, nachdem dieser ihn mit einem Kollegen aus dem Zug geholt hatte.

Zuvor sei der 27-Jährige dem Zugpersonal gegenüber ausfällig geworden, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Am Bahnsteig habe er dann die Beamten beleidigt und versucht, an einem der Bundespolizisten vorbei zurück in den ICE zu gelangen. Dabei habe der Mann den Beamten an der Schutzweste gegriffen und ihn beiseiteschieben wollen. Die Einsatzkräfte brachten den 27-Jährigen zu Boden und fesselten ihn. Bei dem Vorfall am Mittwoch wurde keiner der Beteiligten verletzt.

(dpa)