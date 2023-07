Zwei Verletzte bei Zusammenstoß von Auto mit Stadtbahn

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Stadtbahn in Stuttgart sind zwei Fahrgäste leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 51 Jahre alte Autofahrer in der Nacht zum Montag trotz Verbots nach links abgebogen und stieß daraufhin mit der Stadtbahn zusammen. Ein 71 Jahre alter Mann und eine 50 Jahre alte Frau wurden leicht verletzt, sie wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Der 71-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf rund 90.000 Euro geschätzt. Der Autofahrer muss sich nach Polizeiangaben nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

(dpa)