Fehlschlag: Mädchen aus Remshalden bleibt verschwunden

Allen Suchaktionen zum Trotz fehlt von einer vermissten Jugendlichen aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) weiter jede Spur.

Seit Tagen suchen Einsatzkräfte teils mit einem Großaufgebot und in teils schwierigem Gelände nach der 16-Jährigen - ohne Erfolg, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Neben Rotem Kreuz, Rettungs- und Suchhunden sowie einem Hubschrauber war auch die Bergwacht im Einsatz. Zuletzt hatten sich die Sucheinsätze auf ein Gebiet um Kirchheim unter Teck und Lenningen (Kreis Esslingen) konzentriert, wo sich das Mädchen möglicherweise aufgehalten haben könnte. In dem Gelände gebe es auch Felswände und Schluchten, so ein Polizeisprecher.

Zuletzt war die 16-Jährige in der vergangenen Woche gesehen worden. Sie hatte am 24. Januar ihr Elternhaus verlassen und war statt in ihre Stuttgarter Schule mit dem Zug nach Kirchheim unter Teck gefahren. Dort stieg sie Videoaufnahmen zufolge um 09.17 Uhr in die Teckbahn in Richtung Lenningen. "Danach verliert sich ihre Spur", teilte die Polizei mit. Wo sie ausgestiegen und ob sie später zurück- oder weitergefahren ist, war zunächst unklar. Bekannt war auch nicht, ob sie weitere Verkehrsmittel genutzt hat und welche.

Nach Polizeiangaben hatte die Jugendliche keine Utensilien für den täglichen Bedarf dabei und wohl auch nicht geplant, länger von zu Hause fort zu sein. Deshalb sei es auch möglich, dass das Mädchen am selben Tag aus Lenningen wieder zurückgefahren ist. "Es ist nicht auszuschließen, dass möglicherweise dem Mädchen auf dem Nachhauseweg etwas zugestoßen sein könnte", sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler suchen Zeugen - insbesondere Menschen, die an jenem Morgen auch mit der Teckbahn gefahren sind.

