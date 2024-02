Drogendepot und viel Geld bei mutmaßlichem Dealer entdeckt

Polizisten haben in der Wohnung eines Mannes im Ostalbkreis 3,5 Kilogramm Marihuana, eine Reihe anderer Drogen und viele Zehntausend Euro gefunden.

Der mutmaßliche Drogenhändler sitze mittlerweile in U-Haft, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 44 Jahre alte Mann war den Beamten bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in Leinzell aufgefallen. In seinem Wagen habe es nach Marihuana gerochen, im Auto fanden die Beamten 25 Gramm. Bei der Durchsuchung einen Tag später bei dem 44-jährigen zuhause in Abtsgmünd beschlagnahmten sie neben Marihuana auch kleinere Mengen Crystal Meth, Ecstasy und Kokain sowie 150 Gramm Gold.

(dpa)