Hoeneß heiß auf Bayern: Stuttgarts neue Titel-Sucht

Trainer Sebastian Hoeneß spürt beim VfB Stuttgart eine neue Titel-Gier, sieht seine Mannschaft im Duell um die erste Trophäe der Saison aber klar in der Rolle des Herausforderers. Der FC Bayern München sei «zweifelsfrei die beste Mannschaft in Deutschland» und «eine der besten in Europa», sagte der 43-Jährige vor dem Franz-Beckenbauer-Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1). Sein Team brauche eine «absolute Topleistung» und müsse über sich hinauswachsen, kommentierte er Stuttgarts Erfolgschancen.

Geht es nach Hoeneß, soll die neue Spielzeit so beginnen, wie die vergangene endete: mit einem Titel. Nach dem Triumph im DFB-Pokal im Mai wolle er nun «das Ganze abrunden», erklärte der VfB-Coach. Stuttgarts Kapitän Atakan Karazor habe unlängst gesagt, es mache «süchtig, solche Spiele zu spielen», berichtete Hoeneß. «Das kann ich unterschreiben.»

Hoeneß sicher: Bayern werden Meister

Die Schwaben seien «richtig heiß» auf das Duell mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister. Da die Partie im eigenen Stadion stattfindet, würden sie sich auch durchaus etwas ausrechnen. Im vergangenen Jahr verlor der VfB den Supercup im Elfmeterschießen gegen Bayer Leverkusen. «Da haben wir dran geschnuppert», sagte Hoeneß. Nun wolle man es «packen».

Dass die Bayern wegen ihrer Teilnahme an der Club-WM im Sommer erst mit Verspätung in die Vorbereitung eingestiegen sind, will Stuttgarts Trainer nicht zu hoch hängen. Unter anderem das 4:0 im Testspiel gegen Tottenham Hotspur würde nicht gerade für eine Formschwäche der Münchner sprechen, meinte Hoeneß. Sie würden auch diese Saison wieder Meister, legte er sich direkt fest. Zumindest den Supercup will er den Bayern aber wegschnappen.