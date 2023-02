IT-Panne bei Lufthansa: Geringe Auswirkungen in Stuttgart

Die Auswirkungen der globalen IT-Panne bei der Lufthansa halten sich am Flughafen Stuttgart wohl in Grenzen.

Eine Flughafensprecherin sagte am Mittwoch, der Check-in bei der Lufthansa erfolge zurzeit händisch. Bislang sei ein Zubringerflug von Stuttgart nach Frankfurt gestrichen worden. Ob dies mit der IT-Panne zusammenhänge, könne sie nicht sagen.

Wegen der IT-Probleme waren seit dem Morgen die Computersysteme unter anderem für das Einsteigen nicht mehr betriebsbereit. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin der Fluggesellschaft. In der Lufthansa-Zentrale am Frankfurter Flughafen kam ein Krisenstab zusammen. In der Folge ist eine noch unbekannte Zahl von Flügen verspätet oder ausgefallen. Sämtliche innerdeutschen Flüge wurden zunächst abgesagt und Passagiere gebeten, auf die Bahn umzusteigen.

(dpa)