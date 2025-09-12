Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Täter flüchten: Bellender Hund verhindert Autodiebstahl

Täter flüchten

Bellender Hund verhindert Autodiebstahl

Ihr bellender Hund reißt die Bewohner eines Hauses aus dem Schlaf. Der Vierbeiner bellt aus gutem Grund und verjagt damit mögliche Autodiebe.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt jetzt nach den Unbekannten. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt jetzt nach den Unbekannten. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein bellender Hund hat in Niedernhall (Hohenlohekreis) einen Autodiebstahl verhindert. Die Besitzer des Hundes wurden durch das Bellen in der Nacht aufgeweckt, wie die Polizei mitteilte. Als sie nachsahen, warum der Hund laut wurde, bemerkten sie mehrere Menschen, die sich an ihrem Auto zu schaffen machten. Auch die Täter bemerkten den Hund und rannten davon. Sie flüchteten in einem Auto. Laut Polizei haben die Unbekannten das Schlüsselsignal des Autos verlängert. Sie öffneten zuvor bereits eine Tür des Fahrzeugs.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden