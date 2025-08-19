Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Talquerlinie Stuttgart: Oberleitungsstörung: Stuttgarter Straßenbahn betroffen

Talquerlinie Stuttgart

Oberleitungsstörung: Stuttgarter Straßenbahn betroffen

Ein Fahrleitungsschaden legt Teile des Stuttgarter Stadtbahnsystems lahm. Wo es zu Ausfällen kommt und welche Alternativen es für Fahrgäste gibt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Derzeit kommt es Störungen im Stadtbahnsystem. (Symbolbild)
    Derzeit kommt es Störungen im Stadtbahnsystem. (Symbolbild) Foto: Helena Dolderer/dpa

    Ein Oberleitungsschaden führt derzeit zu Ausfällen auf der Talquerlinie in Stuttgart. Die Strecke zwischen Degerloch und Pragfriedhof ist betroffen, wie eine Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) mitteilte.

    Ein Busersatzverkehr in der Stadtmitte sei eingerichtet, teilte sie der dpa mit. Fahrgästen empfiehlt die Sprecherin, auf den Bus- und Taxiersatzverkehr oder den Ersatzverkehr der S-Bahn umzusteigen. Die Dauer der Störung ist nach Angaben der SSB noch unklar. Auch die Ursache ist nicht bekannt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden