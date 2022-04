Tanz

vor 28 Min.

Karlsruher Staatsballett tanzt an Hauswänden

Für eine spezielle Open-Air-Aktion mit dem Karlsruher Staatsballett muss in den kommenden Wochen erst einmal die Sonne untergehen: Der Medienkünstler Jonas Denzel will bis Ende Mai immer donnerstags im Stadtraum Choreographien an Fassaden projizieren.