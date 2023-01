Erste Pole-Dance Meisterschaft im Südwesten

Akrobatik, Fitness, Kraft - und eine Stange: Bei der nach Veranstalter-Angaben ersten Pole-Dance-Meisterschaft im Südwesten sind 70 Frauen angetreten.

Auch drei junge Männer beteiligten sich am Samstag in Mannheim am Kampf um den Titel, wie Veranstalterin Miriam Saroos mitteilte. Die professionellen Pole-Sportlerinnen und -Sportler präsentierten Choreographien um eine feste und eine sich drehende Stange. Ermittelt werden sollten die Besten in sieben Kategorien, zur Belohnung gab es Pokale und Urkunden.

Wichtig waren bei der Mannheimer Schau auch Kostüme und Schminken. Requisiten durften mit auf die Bühne genommen werden. Anders als beim rein sportlichen Pole-Dance ging es in Mannheim auch um den Show-Effekt. Der Sport sei etwas für die selbstbewusste moderne Frau, meist zwischen 18 und 40 Jahre alt, sagte Studiobetreiberin Saroos (44).

