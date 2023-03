Warnstreiks im Südwesten: Mittwoch wird größter Streiktag

Ob öffentlicher Nahverkehr, Kitas, die Verwaltung oder Bäder - Warnstreiks führen in vielen Bereichen derzeit zu Einschränkungen. Der Mittwoch soll nun der größte Streiktag werden. Zahlreiche Kundgebungen sind geplant.

Nach Montag und Dienstag soll es auch am Mittwoch zu Warnstreiks in Baden-Württemberg kommen. Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren will, der muss sich voraussichtlich in Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden und Konstanz eine Alternative überlegen. Neben dem öffentlichen Nahverkehr sollen die Warnstreiks auch Kitas, die Verwaltung und Bäder in vielen weiteren Regionen betreffen, wie ein Sprecher von Verdi am Dienstag mitteilte. Die Gewerkschaft erwarte rund 10 000 Teilnehmer im Südwesten.

In Stuttgart betreffe der Warnstreik alle Stadtbahnen und Busse der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), wie das Unternehmen mitteilte. Die S-Bahn Stuttgart sei nicht vom Warnstreik betroffen. Auch bei einzelnen Buslinien gebe es eine Ausnahme, hieß es.

Zu massiven Einschränkungen im Busverkehr soll es in Karlsruhe kommen. Auch die meisten Tram-Linien und manche Stadtbahn-Linien stehen in der Fächerstadt still, wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) am Dienstag mitteilte. Kundgebungen von Verdi sind ab dem Mittwochmorgen unter anderem in Stuttgart, Karlsruhe, Konstanz und Friedrichshafen geplant.

Mit den Warnstreiks will Verdi vor der dritten Verhandlungsrunde Ende März den Druck auf die Arbeitgeber nochmals erhöhen. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite hatte die Forderungen als "nicht leistbar" abgelehnt.

Bereits seit Wochen bekommen viele Bürgerinnen und Bürger im Südwesten die Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu spüren. Schon am Montag und Dienstag in dieser Woche wurde gestreikt. Nach Angaben von Verdi gingen rund 3500 Streikende unter anderem in Aalen, Heidenheim und Tübingen auf die Straße. Nach dem Mittwoch sollen auch am Donnerstag weitere Warnstreiks folgen.

(dpa)